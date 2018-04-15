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Биатлонист Йоханнес Бё будет болеть за сборную России по футболу на ЧМ-2018
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Биатлонист Йоханнес Бё будет болеть за сборную России по футболу на ЧМ-2018 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Слова спортсмена приводит «Р-Спорт».
"Конечно, я люблю футбол! Уверен, что чемпионат мира — 2018 может войти в топ за всю историю турнира, Россия все организует великолепно, а я, в свою очередь, посмотрю много отличных матчей по телевизору.
Буду болеть за Россию, конечно!" — отметил биатлонист.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Ранее бывший футболист сборной России Андрей Аршавин рассказал, что из-за чемпионата Казахстана, скорее всего, не сможет приехать в Россию на ЧМ-2018.
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