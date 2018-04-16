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Скардино хочет работать детским тренером по биатлону в Ленинградской области
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Скардино хочет работать детским тренером по биатлону в Ленинградской области 

Чемпионат.com 1 час назад
Олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино, которая родилась в Ленинградской области, но выступает за Беларусь, после завершения карьеры намерена стать детским тренером в России.
«Каждый спортсмен, который вскоре хочет закончить карьеру, задумываются над тем, кем он хочет быть дальше. Для женщины, конечно, важно выйти замуж и родить детей — это следующий этап жизни, самый главный. Но спортсменки, наверное, всё равно не смогут сидеть без работы, это очень сложно, мы к этому не привыкли.
Понимаю, что хочу связать свою следующую профессию со спортом. Может, я буду тренировать детей. Знаю, что в Сестрорецке и Зеленогорске нет даже секции биатлона. Мои подруги, у которых есть дети, говорят, что дети просто мечтают стать биатлонистами. Хотелось бы что-нибудь открыть здесь, что касается биатлона. Такая работа доставляла бы мне удовольствие. Мысль о том, чтобы в Курортном районе был биатлон, меня привлекает, интересует, и, если позволит ситуация, мне хотелось бы здесь начать», — сказала Скардино в эфире «Залив ТВ».
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