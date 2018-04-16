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Украинский биатлонист призвал прекратить все отношения с Россией
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Украинский биатлонист призвал прекратить все отношения с Россией 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал бойкот этапа Кубка мира, который прошел в Тюмени, сообщает «Советский спорт».
"Учитывая, что Россия ведет с нами войну, конечно, ехать не надо было. Со страной, которая на нас напала, нужно прекратить все отношения", — цитирует Пидручного Тиждень.ua.
"Не исключаю, что еще во время Игр в Сочи россияне специально ограничивали доступ к новостям из Украины. Потому истинные масштабы событий на Майдане мы узнали уже после возвращения с Олимпиады. Знали, что люди гибнут, но не знали, что расстрелы производились так цинично и открыто", — отметил спортсмен.
Ранее чешская биатлонистка Габриэла Коукалова на страницах своей автобиографии высказалась об отказе некоторых спортсменов подписать антидопинговую петицию в адрес Международного союза биатлонистов (IBU).
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