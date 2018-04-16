Украинский биатлонист призвал прекратить все отношения с Россией

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал бойкот этапа Кубка мира, который прошел в Тюмени, сообщает «Советский спорт».

"Учитывая, что Россия ведет с нами войну, конечно, ехать не надо было. Со страной, которая на нас напала, нужно прекратить все отношения", — цитирует Пидручного Тиждень.ua.

"Не исключаю, что еще во время Игр в Сочи россияне специально ограничивали доступ к новостям из Украины. Потому истинные масштабы событий на Майдане мы узнали уже после возвращения с Олимпиады. Знали, что люди гибнут, но не знали, что расстрелы производились так цинично и открыто", — отметил спортсмен.

Ранее чешская биатлонистка Габриэла Коукалова на страницах своей автобиографии высказалась об отказе некоторых спортсменов подписать антидопинговую петицию в адрес Международного союза биатлонистов (IBU).