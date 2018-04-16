12 человек подозреваются в мошенничестве с допингом в Международном союзе биатлонистов

Австрийская полиция подозревает 12 человек в причастности к делу о мошенничестве с допинг-пробами в Международном союзе биатлонистов. Об этом сообщает nrk. 10 человек подозреваются в мошенничестве с запрещенными препаратами, еще двое — в коррупции. Предполагается, что часть подозреваемых являются действующими спортсменами. Имена и гражданство подозреваемых не называются.

Есть подозрения, что кто-то в IBU получил деньги за то, чтобы скрыть положительные результаты допинг-тестов. Расследование связано с чемпионатом мира по биатлону 2017 года в австрийском Хохфильцене, а обвинения в коррупции — с событиями 2012 года. В проведении расследования полиции помогает Всемирное антидопинговое агентство

Полиция собрала столько доказательств, что может потребоваться несколько месяцев, прежде чем будут объявлены результаты расследования.