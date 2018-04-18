Назван состав сборной Швеции по биатлону на новый сезон 

Федерация биатлона Швеции опубликовала состав мужской и женской команд на следующий сезон, сообщает официальный сайт организации.
В состав сборной включена Эльвира Эберг, трёхкратная победительница юниорского чемпионата мира этого года. В тренерском штабе молодёжной команды будет работать Юнас Юханссон, ранее тренировавший сборную США. Женщины:
Ханна Эберг Анна Магнуссон Мона Брорссон Эмма Нильссон Линн Перссон Эльвира Эберг Шардин Слоф
Мужчины:
Фредрик Линдстрём Себастиан Самуэльссон Йеспер Нелин Пеппе Фемлинг Мартин Понсилуома Торстейн Стенерсен Оскар Ольссон
Тренеры:
Главный тренер — Вольфганг Пихлер Тренеры — Йоханнес Лукас, Юхан Хагстрем Менеджер по логистике и тренер — Маттиас Нильссон Тренеры молодёжной команды и команды на Кубке IBU — Анна Мария Нильссон, Юнас Юханссон, Ян Эрик Бускеруд.
На Играх-2018 сборная Швеции завоевала четыре медали. Золото в индидуальной гонке выиграла Ханна Эберг, мужская сборная победила в эстафете, серебро в пасьюте завоевал Себастьян Самуэльссон, женская команда взяла серебро в эстафете.