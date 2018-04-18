Назван состав сборной Швеции по биатлону на новый сезон 

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Губерниев: можем потерять биатлон, как мы теряем лёгкую атлетику

Российские четырёхборцы — 5-е в эстафетах на первенстве мира в Португалии

М. Фуркад: мне нравилось выступать против Свендсена — он задавал мне жару