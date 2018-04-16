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Глава Федерации биатлона Норвегии: «Мы не доверяем России»
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Глава Федерации биатлона Норвегии: «Мы не доверяем России» 

Спорт-Экспресс 21 минуту назад
Глава Федерации биатлона Норвегии Эрленд Слоквик отметил, что президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг мог сделать больше в вопросе борьбы с допингом в России. Слоквик также добавил, что в Федерации не доверяют России.
— Мы не доверяем России. Мы считаем, что там произошло много плохого, — цитирует VG.no Слоквика. — То, что случилось сейчас, для нас совершенно новое. Бессеберг сделал очень много для биатлона. Он невиновен, пока не доказано обратное. Его работа в борьбе с допингом была прозрачной, но мы чувствуем, что он мог сделать больше в вопросе борьбы с допингом в России.
Напомним, на прошлой неделе в офисе IBU прошли обыски. По информации издания VG, глава организации Бессеберг скрыл 65 допинг-случаев с участием российских биатлонистов, начиная с 2011 года. Расследованием этого дела занимается австрийская полиция. Информатор ВАДА Григорий Родченков сотрудничает со следствием по данному делу.
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