Глава Федерации биатлона Норвегии: «Мы не доверяем России»

Глава Федерации биатлона Норвегии Эрленд Слоквик отметил, что президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг мог сделать больше в вопросе борьбы с допингом в России. Слоквик также добавил, что в Федерации не доверяют России.

— Мы не доверяем России. Мы считаем, что там произошло много плохого, — цитирует VG.no Слоквика. — То, что случилось сейчас, для нас совершенно новое. Бессеберг сделал очень много для биатлона. Он невиновен, пока не доказано обратное. Его работа в борьбе с допингом была прозрачной, но мы чувствуем, что он мог сделать больше в вопросе борьбы с допингом в России.