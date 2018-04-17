Ещё
М. Фуркад: мне нравилось выступать против Свендсена — он задавал мне жару
Далее:
Читайте также:
Ещё

М. Фуркад: мне нравилось выступать против Свендсена — он задавал мне жару 

Чемпионат.com 50 минут назад
Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад прокомментировал решение норвежца Эмиля Хегле Свендсена завершить карьеру.
«Как же мне нравилось выступать против того, кто много раз задавал мне жару! Поздравляю Эмиля с тем, чего он добился в своей карьере, и желаю наслаждаться новой жизнью!» — написал Фуркад в своем «инстаграме».
В начале апреля четырёхкратный олимпийский чемпион Свендсен объявил о завершении карьеры. На счету норвежца 38 побед на Кубке мира и 12 золотых медалей на чемпионатах мира.
Чемпионат.com: последние новости
Иностранная пресса – о скандале вокруг мирового и российского биатлона Российские четырёхборцы — 5-е в эстафетах на первенстве мира в Португалии Розенквист выиграл квалификацию Формулы-E в Риме
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жесткий прием Сергачева привел к массовой драке4
Украинские футболистки передрались на поле
Украинец Усик отказался проводить бой в России42
Массовая драка и 10 удалений: россияне жгут в НХЛ
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение