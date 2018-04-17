М. Фуркад: мне нравилось выступать против Свендсена — он задавал мне жару

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад прокомментировал решение норвежца Эмиля Хегле Свендсена завершить карьеру.

«Как же мне нравилось выступать против того, кто много раз задавал мне жару! Поздравляю Эмиля с тем, чего он добился в своей карьере, и желаю наслаждаться новой жизнью!» — написал Фуркад в своем «инстаграме».

В начале апреля четырёхкратный олимпийский чемпион Свендсен объявил о завершении карьеры. На счету норвежца 38 побед на Кубке мира и 12 золотых медалей на чемпионатах мира.