Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад прокомментировал решение норвежца Эмиля Хегле Свендсена завершить карьеру.
«Как же мне нравилось выступать против того, кто много раз задавал мне жару! Поздравляю Эмиля с тем, чего он добился в своей карьере, и желаю наслаждаться новой жизнью!» — написал Фуркад в своем «инстаграме».
В начале апреля четырёхкратный олимпийский чемпион Свендсен объявил о завершении карьеры. На счету норвежца 38 побед на Кубке мира и 12 золотых медалей на чемпионатах мира.