Ещё
Мама Шипулина и Кузьминой провела экскурсию по семейному музею
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мама Шипулина и Кузьминой провела экскурсию по семейному музею 

Чемпионат.com 1 час назад
Родители олимпийского чемпиона 2014 года российского биатлониста Антона Шипулина и представительницы Словакии трёхкратной олимпийской чемпионки Анастасии Кузьминой организовали в Тюменской области небольшой музей, в котором выставили медали, кубки и грамоты детей.
Помимо трофеев Антона в нём хранятся медали Кузьминой, которые она завоевала, выступая за сборную России, а также награды самих родителей.
Мать Антона и Насти Ольга Шипулина провела экскурсию по музею для трёхкратного чемпиона мира и двукратного призёра Олимпийских игр Ивана Черезова.
Ещё больше видео о биатлоне можно посмотреть на сайте «Калашников Media».
Чемпионат.com: последние новости
Иностранная пресса – о скандале вокруг мирового и российского биатлона Пидручный: Россия ведёт с нами войну, конечно, ехать в Тюмень не надо было Российские четырёхборцы — 5-е в эстафетах на первенстве мира в Португалии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские футболистки передрались на поле8
РФС попросили отменить жёлтую карточку Смолова1
Канадский клуб отказался пускать Свечникова на ЧМ
Украинец Усик отказался проводить бой в России44
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение