Мама Шипулина и Кузьминой провела экскурсию по семейному музею

Родители олимпийского чемпиона 2014 года российского биатлониста Антона Шипулина и представительницы Словакии трёхкратной олимпийской чемпионки Анастасии Кузьминой организовали в Тюменской области небольшой музей, в котором выставили медали, кубки и грамоты детей.

Помимо трофеев Антона в нём хранятся медали Кузьминой, которые она завоевала, выступая за сборную России, а также награды самих родителей.

Мать Антона и Насти Ольга Шипулина провела экскурсию по музею для трёхкратного чемпиона мира и двукратного призёра Олимпийских игр Ивана Черезова

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