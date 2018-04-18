Панфилова завершила карьеру

Биатлонистка Панфилова завершила спортивную карьеру

Украинская биатлонистка Мария Панфилова приняла решение завершить спортивную карьеру. Об этом 30-летняя спортсменка рассказала в интервью. Биатлонистка хочет стать детским тренером.

«Этот год был непростым для меня, результат не радовал. Радовало только окружение. Хотела бы поблагодарить всю команду «Б», тренеров и сервис бригаду, которая работала на высоте весь сезон. Лыжи — это 70% успеха, они были лучшими. Нашего массажиста, девчонок и ребят. С ними было приятно работать, очень дружный и сплоченный коллектив.

Также хочу поблагодарить коллективы Министерства спорта и Федерации биатлона Украины за их помощь. Конечно же, хочу сказать огромное спасибо болельщикам биатлона Украины. Они поддерживают и в радости, и в горе, что очень важно для спортсменов и их результата. Таких болельщиков хочется всегда радовать. Ну и нашего президента Федерации Владимира Брынзака. Низкий ему поклон, побольше бы таких людей на Земле.

Я приняла решение завершить спортивную карьеру, и не только за сборную Украины, а вообще.

Самым ценным и памятным в спорте для меня было участие в Олимпийских играх в Сочи. Все это было с командой Украины, за что я очень благодарна ей. После спорта хочу стать детским тренером по биатлону», — рассказала Панфилова.

Панфилова из-за конфликта с руководством российской сборной, перебралась в украинскую команду в начале 2013 года. Мария Панфилова — двукратный призер чемпионатов Европы в эстафетах в составе сборной России.