В Архангельске 2 мая пройдет легкоатлетическая эстафета

Старт Майской эстафеты будет дан с площади Профсоюзов по набережной Северной Двины до ул. К. Маркса и обратно по проспекту Троицкий до площади Профсоюзов.

Всего 11 этапов, общая протяженность трассы — 4566 м.

Расписание проведения эстафеты:

11.00 — старт забегов для команд дошкольных образовательных организаций

11.45 — площадь перед Дворцом спорта — церемония открытия эстафеты и награждение команд дошкольных образовательных организаций;

12.00 — старт первого забега: мужские команды

12.25 — старт второго забега: женские команды

12.50 — старт третьего забега: команды юношей общеобразовательных школ;

13.15 — старт четвертого забега: команды девушек общеобразовательных школ;

13.30 — площадь перед Дворцом спорта — культурная программа для участников и зрителей;

14.00 — 15.00 — площадь перед Дворцом спорта — церемония награждения победителей и призеров эстафеты.

Заявки для участия, подписанные руководителем организации, заявляющей команду, представителем команды и заверенные врачом, подаются при регистрации команд 25 апреля (среда) с 14 до 15 часа в холле конференц-зала администрации Архангельска (площадь Ленина, 5).

Информация и справки о проведении эстафеты и по участию в соревнованиях в управлении по физической культуре и спорту по адресу: просп. Троицкий, д. 61, каб. 10, 15, тел. 286425, 214173.