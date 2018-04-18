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В Архангельске 2 мая пройдет легкоатлетическая эстафета
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В Архангельске 2 мая пройдет легкоатлетическая эстафета 

АиФ Архангельск 6 часов назад
Фото: АиФ Архангельск
Старт Майской эстафеты будет дан с площади Профсоюзов по набережной Северной Двины до ул. К. Маркса и обратно по проспекту Троицкий до площади Профсоюзов.
Всего 11 этапов, общая протяженность трассы — 4566 м.
Расписание проведения эстафеты:
11.00 — старт забегов для команд дошкольных образовательных организаций
11.45 — площадь перед Дворцом спорта — церемония открытия эстафеты и награждение команд дошкольных образовательных организаций;
12.00 — старт первого забега: мужские команды
12.25 — старт второго забега: женские команды
12.50 — старт третьего забега: команды юношей общеобразовательных школ;
13.15 — старт четвертого забега: команды девушек общеобразовательных школ;
13.30 — площадь перед Дворцом спорта — культурная программа для участников и зрителей;
14.00 — 15.00 — площадь перед Дворцом спорта — церемония награждения победителей и призеров эстафеты.
Заявки для участия, подписанные руководителем организации, заявляющей команду, представителем команды и заверенные врачом, подаются при регистрации команд 25 апреля (среда) с 14 до 15 часа в холле конференц-зала администрации Архангельска (площадь Ленина, 5).
Информация и справки о проведении эстафеты и по участию в соревнованиях в управлении по физической культуре и спорту по адресу: просп. Троицкий, д. 61, каб. 10, 15, тел. 286425, 214173.
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