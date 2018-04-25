Экс-глава РУСАДА: Если Антон Шипулин не разберется со здоровьем, мононуклеоз вернется вместе с серьезными тренировками

Бывший глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Николай Дурманов заявил, что перерыв в тренировках может не помочь российскому биатлонисту Антону Шипулину справиться с мононуклеозом, если спортсмену не будет оказана соответствующая медицинская помощь.

Мононуклеоз. Что это такое?

— Если Шипулину не были своевременно сделаны все необходимые анализы, нельзя, разумеется, утверждать, что все случаи простудных заболеваний, которые имели место в сезоне, были связаны с проявлением именно мононуклеоза, — сказал Дурманов агентству «Р-Спорт». — Хотя он часто является в спорте классическим следствием перетренированности, на который у спортсмена накладывается множество сопутствующих факторов — переохлаждения, переезды, акклиматизация. Но сам по себе факт столь частых простуд с одинаковыми признаками — это сигнал того, что у спортсмена произошел сбой в иммунной системе. То есть серьезный повод немедленно сбросить нагрузки и заняться серьезным лечением. Более того, даже если сейчас Антон отдохнет полгода или год, но не устранит все последствия заболевания, мононуклеоз почти гарантированно вернется, как только будут возобновлены серьезные тренировки. В нашей профессии не принято критиковать действия коллег, но, тем не менее, должен заметить: если Шипулин действительно переболел мононуклеозом несколько раз, это говорит о не слишком высоком уровне врачей, которые занимались медицинским обеспечением команды.

Напомним, ранее Шипулин признался, что страдал от мононуклеоза и его последствий практически весь минувший сезон. В итоге спортсмен и врачи команды приняли решение, что биатлонист не будет тренироваться в ближайшие полгода.