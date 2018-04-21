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Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
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Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем 

Рамблер 3 часа назад
Российский биатлонист Антон Шипулин не исключил, что скоро может завершить карьеру из-за проблем со здоровьем, сообщает «Чемпионат».
Он не стал уточнять, о каких именно проблемах идет речь, но пояснил, что их спровоцировали экстремальные нагрузки. Шипулин напомнил, что в составе сборной России он уже на протяжении почти десяти лет и дважды в год проходит углубленное обследование.
«Я не буду говорить, какие у меня проблемы со здоровьем. Скажу только о том, что в прошлом году мы договорились с врачами, что после олимпийского сезона я возьму как минимум полгода, чтобы отдохнуть. Дальше мне нельзя тренироваться по состоянию здоровья», — отметил он.
По словам Шипулина, у него были некоторые проблемы со здоровьем, которые позволяли ему тренироваться и выдерживать нагрузку, но в последние 3-4 года она была экстремально большой, что отразилось на его здоровье.
«Это не был риск, но было осознание, что это, скорее всего, мои последние четыре года в профессиональной карьере, из которых я должен выжать максимум», — пояснил он.
Вместе с тем делать заявления о том, что он уходит из спорта, Шипулин не спешит.
>> Шипулина заподозрили в использовании допинга
«Я не хочу этого делать, чтобы через три месяца не пожалеть об этом. Перед вкатыванием мы снова встретимся в эфире и всё обсудим. Сентябрь-октябрь», — сказал он.
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