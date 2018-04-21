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Недопуск до Олимпиады сильно подкосил Шипулина
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Эксперт: недопуск Шипулина до Игр-2018 сильно подкосил его 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев выразил мнение, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) не допустить российского биатлониста до участия в Олимпиаде-2018 сильно повлияло на психологическое состояние спортсмена, а также его результаты на Кубке мира.
"На это есть ряд причин: психологическое давление, бесконечный прессинг со стороны недругов российского спорта. Все это сильно влияет на состояние атлета. Апогеем стал недопуск до Олимпиады, который психологически сильно подкосил Шипулина. Думаю, после одногодичного перерыва, у него останется достаточно времени, чтобы подготовиться к Играм в Пекине", — цитирует Васильева RT.
Ранее Шипулин заявил, что ему необходимо взять небольшую паузу в спортивной карьере из-за проблем со здоровьем.
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