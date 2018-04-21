Васильев назвал основную ошибку Шипулина в сезоне-2017/18

«Одной из причин является его выбор в пользу индивидуальной подготовки под руководством личного тренера Андрея Крючкова . Это было очевидной ошибкой. После того, как они стали работать вместе, результаты Антона неизменно падали. Когда ты тренируешься вместе с командой, ты можешь чувствовать уровень своих оппонентов: нынешнюю форму, скорость. Кажется, что можно обойтись и без этого, но практика неоднократно доказывала обратное», — заявил Васильев в эксклюзивном интервью RT.

Эксперт считает, что пример Уле-Эйнара Бьордалена не применим по отношению к отечественным спортсменам.

«Здесь важную роль играет российский менталитет. Он у нас необычный. К ситуации с норвежцем можно применить такой афоризм: «что русскому хорошо, то немцу — смерть». Если Уле-Эйнар готовиться отдельно от команды, это не значит, что данная методика подходит для россиян», — сказал Васильев.

Ранее он оценил шансы россиянина Антона Шипулина вернуться на прежний уровень в случае перерыва в карьере.