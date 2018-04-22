Александр Тихонов: На инвалида Шипулин не похож

— На тренерском совете присутствовал представитель ОКР Александр Грушин , который разгромил всю систему подготовки Крючкова и Гербулова в пух и прах. Экспертный совет также разгромил их работу. Отдельные всплески в выступлениях Антона Шипулина — не есть результат для спортсмена с таким потенциалом.

Антон Шипулин: За сезон переболел мононуклеозом четыре раза

Я никогда не пытался подсказывать. Просто на тренерском совете предлагал неоднократно и предлагаю сейчас прийти на стрельбище Антону и Гербулову. Я предложу им свою систему подготовки в стрельбе. Но я предлагал и никто не пошел.