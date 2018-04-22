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Александр Тихонов: На инвалида Шипулин не похож
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Александр Тихонов: На инвалида Шипулин не похож 

Советский спорт 3 часа назад
— На тренерском совете присутствовал представитель ОКР Александр Грушин, который разгромил всю систему подготовки Крючкова и Гербулова в пух и прах. Экспертный совет также разгромил их работу. Отдельные всплески в выступлениях Антона Шипулина — не есть результат для спортсмена с таким потенциалом.
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Я никогда не пытался подсказывать. Просто на тренерском совете предлагал неоднократно и предлагаю сейчас прийти на стрельбище Антону и Гербулову. Я предложу им свою систему подготовки в стрельбе. Но я предлагал и никто не пошел.
Про Крючкова я даже не говорю — это полнейшая безграмотность. Если они поехали в мае в Белмекен на высоту 1800 — 1900 м и сообщили, что будут работать над техникой. Вся страна была в шоке. Есть элементарный втягивающий период. И мы увидели результат этого сезона. Не сомневался, что Антон в Тюмени даст настоящий бой. То, что сваливает на здоровье, — ерунда. На инвалида он не похож, — рассказал Тихонов порталу Sport24.ru.
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