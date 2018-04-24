Мама рассказала о переживаниях Шипулина

Ольга Шипулина, мать российского биатлониста Антона Шипулина, рассказала о детстве спортсмена. По словам Шипулиной, сын сильно переживал из-за невысокого роста.
«Родились Антон и Аня (брат и сестра — двойняшки. — Прим. «Чемпионата») одинаковые, немного в граммах разница. Достаточно крупные дети были. Девочки быстрее развиваются, Антон до девятого класса был небольшого роста, очень сильно переживал. Постоянно спрашивал: «Мама я буду высоким? У меня будет хороший рост, как у папы?» Приходилось успокаивать, дело до слёз доходило. Потом резко пошёл в рост.
Анютка за ним всегда хвостиком ходила. Они постоянно были вместе. Если покупалось Антону что-нибудь мужское, мальчишеское, она всегда говорила «мне» и пыталась отнять или предлагала по очереди это использовать. Помню, купили мы в пятом классе мопед японский, папа побаловал его. Аня его постоянно терроризировала и в очередь ставила: «Сначала ты, потом я», — сказала Шипулина.