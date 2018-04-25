РСКГ представила расписание уик-энда в Смоленске

Второй этап Российской серии кольцевых гонок пройдёт 5 и 6 мая на автодроме под Дорогобужем — также на «Смоленском кольце» состоится этап молодёжной моносерии Формула-4.

«Второй сезон подряд смоленский этап Российской серии кольцевых гонок проходит при поддержке серии SMP Formula 4 NEZ Championship. Это становится хорошей традицией: мы можем подарить жителям и гостям региона настоящий праздник, во время которого никому не придется скучать. Гоночные уикенды на «Смоленском кольце» — одни из самых посещаемых в календаре Российской серии кольцевых гонок. И я уверен, что болельщики, которые с семьями придут на автодром 5 и 6 мая, получат огромное удовольствие и надолго запомнят эти выходные», — отметил руководитель СМП РСКГ Олег Петриков

Расписание уик-энда СМП РСКГ на «Смоленском кольце»:

Пятница, 4 мая 16:15-18:30 Квалификации всех классов СМП РСКГ Суббота, 5 мая 09:45-10:00 SMP Formula 4 NEZ Championship, Квалификация 1 10:30-10:50 Национальный Юниор, Гонка 1 11:45-12:15 Туринг, Гонка 1 12:30-13:10 Автограф-сессия 13:45-14:15 SMP Formula 4 NEZ Championship, Гонка 1 14:55-15:25 Туринг-Лайт + Супер-продакшн, Гонка 1 16:05-16:35 Национальный, Гонка 1 17:15-17:40 SMP Formula 4 NEZ Championship, Гонка 2 Воскресенье, 6 мая 09:40-09:55 SMP Formula 4 NEZ Championship, Квалификация 2 10:25-10:50 Национальный Юниор, Гонка 2 11:40-12:15 Туринг, Гонка 2 12:30-13:10 Автограф-сессия 13:45-14:20 SMP Formula 4 NEZ Championship, Гонка 3 15:00-15:35 Туринг-Лайт + Супер-продакшн, Гонка 2 16:15-16:50 Национальный, Гонка 2