У российских биатлонистов взяли 314 допинг-проб

В 2017 году Международный союз биатлонистов (IBU) взял у российских атлетов 314 допинг-проб. Об этом сообщает «Чемпионат».

Всего с 2012-го по 2017 год IBU взял 6354 допинг-теста. В них входят анализы мочи, крови и кровяной биопаспорт. В 2017 было собрано 1595 допинг-тестов биатлонистов из разных стран.

В IBU подчеркнули, что исследования проводились «в соответствии с международными стандартами и протоколами организации». Образцы проверялись в лабораториях, одобренных Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Ранее прокуратура Австрии начала расследование в отношении IBU. По версии правоохранителей, организация не реагировала на заявления WADA о допинговых нарушениях. В деле против IBU якобы идет речь о взятках на 300 тысяч долларов и о сокрытии 65 случаев допинговых нарушений россиян.

Президент IBU Андерс Бессеберг и генеральный секретарь союза Николь Реш временно покинули свои посты из-за расследования.

В IBU сообщали, что организация сейчас рассматривает допинговые дела в отношении российской биатлонистки Екатерины Глазыриной и спортсменки из Словении Теи Грегорин