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У российских биатлонистов взяли 314 допинг-проб
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У российских биатлонистов взяли 314 допинг-проб 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В 2017 году Международный союз биатлонистов (IBU) взял у российских атлетов 314 допинг-проб. Об этом сообщает «Чемпионат».
Всего с 2012-го по 2017 год IBU взял 6354 допинг-теста. В них входят анализы мочи, крови и кровяной биопаспорт. В 2017 было собрано 1595 допинг-тестов биатлонистов из разных стран.
В IBU подчеркнули, что исследования проводились «в соответствии с международными стандартами и протоколами организации». Образцы проверялись в лабораториях, одобренных Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
Ранее прокуратура Австрии начала расследование в отношении IBU. По версии правоохранителей, организация не реагировала на заявления WADA о допинговых нарушениях. В деле против IBU якобы идет речь о взятках на 300 тысяч долларов и о сокрытии 65 случаев допинговых нарушений россиян.
Президент IBU Андерс Бессеберг и генеральный секретарь союза Николь Реш временно покинули свои посты из-за расследования.
В IBU сообщали, что организация сейчас рассматривает допинговые дела в отношении российской биатлонистки Екатерины Глазыриной и спортсменки из Словении Теи Грегорин.
Глазырину отстранили от соревнований в феврале 2017 года из-за доклада комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. В декабре того же года стало известно, что проба Грегорин с ОИ-2010 дала положительный результат на метаболит GHRP-2 (гормон роста). Ее результаты были аннулированы.
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