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«Тренер предлагал мне интим четыре раза»
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«Тренер предлагал мне интим четыре раза» 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: vk.com/anechka_sun
Российская биатлонистка Анна Моисеева рассказала о сексуальных домогательствах тренера Сергея Тутмина из подмосковной спортшколы «Истина».
«В сентябре на сборах в Саранске он пригласил к себе в номер. Я подумала, что обсудить гонку. Зашла, а он: «Ты почему в штанах? Иди, переоденься в шорты». Видимо потому, что днём я была в них. Отказалась, но он пригрозил: «Тогда можешь не приходить на собрание перед гонкой». А это значит — остаться вне команды.
Он сказал: «Если не переоденешься, можешь больше вообще никуда не приходить». Согласилась, чтобы быть с командой, мне нужно полноценно тренироваться. Переоделась и вернулась к нему. Он закрыл дверь, задвинул занавески, включил телевизор погромче. Говорит: «Где твой телефон»? — «В кармане». — «Давай», — и положил его к телевизору.
Сначала мы поговорили о гонке, а потом он такой: «Ты же знаешь, зачем пришла? Думаю, ты не откажешься, если я сделаю тебе массаж?» Я ответила, что мне это не нужно. Тогда он заявил: «Тебе нужна моя поддержка. Если всё будет хорошо, то, вне зависимости от результата, ты будешь в команде».
Когда мы разговаривали, он погладил меня по ноге. Я убрала его руку и попросила не трогать меня, на что он продолжил: «Тебе это необходимо. У тебя не блестящие результаты и неизвестно, что будет дальше», — рассказала Моисеева.
По её словам, тренер четыре раза предлагал ей интим.
«Первый раз в Саранске. Второй раз, когда надо было подписать ведомость. Два месяца после этого я не была в его комнате, он жил с другими тренерами. В последний день январского сбора в Питере подходит: «Нужно поговорить. Дай свой номер». Я предложила поговорить сразу, зачем телефон? Он сказал: «В 9 зайдёшь ко мне». Там я сделала запись. Четвертый раз он звал меня в марте, но я не пошла», — сказала Моисеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
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