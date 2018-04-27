Андрей Прокунин может возглавить женскую сборную Украины по биатлону 

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Юная биатлонистка: тренер предлагал мне интим четыре раза

Юная биатлонистка: помимо приставаний были и другие поступки. В команде выпивали

Шипулин: у меня проблемы со здоровьем — дальше нельзя тренироваться