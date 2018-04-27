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Андрей Прокунин может возглавить женскую сборную Украины по биатлону
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Андрей Прокунин может возглавить женскую сборную Украины по биатлону 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: Российский стадион
В понедельник, 30 апреля Федерация биатлона Украины назовёт наставников женской сборной. По информации «Чемпионата», старшим тренером может стать российский специалист Андрей Прокунин в 2016-18 годах работавший старшим тренером сборной Южной Кореи.
Помощниками россиянина скорее всего станут личный тренер перспективной биатлонистки Дарьи Блашко, перебравшейся из Беларуси на Украину, Владимир Махлаев и Валерий Лесников, известный по работе с лыжницей Валентиной Шевченко и сборной Казахстана по лыжным гонкам. Никто из этих специалистов ранее не работал в сборной Украины.
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