В Минспорте заподозрили Моисееву в провокации

«Чемпионат» сообщает, что в Минспорта РФ ждут доказательств по делу обвиненного в домогательствах тренера по биатлону Сергея Тутмина.

Неназванный представитель Минспорта рассказал, что в министерстве сначала хотят увидеть результаты расследования, и уже потом давать комментарии.

«Надо посмотреть, что собой представляет эта 17-летняя девушка. Может быть, она провоцировала тренера?» — заявил он.

17-летняя биатлонистка Анна Моисеева рассказала «Советскому спорту», что домогательства со стороны тренера начались в сентябре прошлого года в Саранске. По словам девушки, после соревнований тренер пригласил ее в свою комнату и предложил сделать ей массаж. Спортсменка отказалась, но он якобы продолжил настаивать.

«Ты же понимаешь, зачем я тебя позвал. Тебе это нужно. Ты знаешь, как ты бегаешь (не очень хорошо), а если согласишься построить со мной отношения, то я тебе помогу», — процитировала его девушка.

Однажды он потребовал, чтобы она переоделась в шорты, и трогал ее ноги. Девушка утверждает, что он постоянно спрашивал, не передумала ли она. По ее словам, тренер говорил, что «так все делают», и не он один «такой плохой».