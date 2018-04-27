Ещё
В Минспорте заподозрили Моисееву в провокации
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Минспорте заподозрили Моисееву в провокации 

Рамблер 5 часов назад
Фото: ВКонтакте
«Чемпионат» сообщает, что в Минспорта РФ ждут доказательств по делу обвиненного в домогательствах тренера по биатлону Сергея Тутмина.
Неназванный представитель Минспорта рассказал, что в министерстве сначала хотят увидеть результаты расследования, и уже потом давать комментарии.
«Надо посмотреть, что собой представляет эта 17-летняя девушка. Может быть, она провоцировала тренера?» — заявил он.
17-летняя биатлонистка Анна Моисеева рассказала «Советскому спорту», что домогательства со стороны тренера начались в сентябре прошлого года в Саранске. По словам девушки, после соревнований тренер пригласил ее в свою комнату и предложил сделать ей массаж. Спортсменка отказалась, но он якобы продолжил настаивать.
«Ты же понимаешь, зачем я тебя позвал. Тебе это нужно. Ты знаешь, как ты бегаешь (не очень хорошо), а если согласишься построить со мной отношения, то я тебе помогу», — процитировала его девушка.
Однажды он потребовал, чтобы она переоделась в шорты, и трогал ее ноги. Девушка утверждает, что он постоянно спрашивал, не передумала ли она. По ее словам, тренер говорил, что «так все делают», и не он один «такой плохой».
В итоге девушке удалось сделать аудиозапись разговора с тренером. Моисеева и ее мать обратились в Центр спортивной подготовки и на горячую линию «Ребенок в опасности», оттуда обстоятельства дела передали в Следственный комитет. Тутмин уволился по собственному желанию. Позже он назвал «неправдой» заявления о домогательствах.
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную12
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова80
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»279
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Липницкая удивила откровенным фото13
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение