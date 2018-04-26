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Домогавшийся до Моисеевой тренер ответил на обвинения
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Домогавшийся до Моисеевой тренер ответил на обвинения 

Рамблер 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Тренер по биатлону из подмосковной спортивной школы «Истина» Сергей Тутмин отверг обвинения в домогательствах к 17-летней биатлонистке Анне Моисеевой. Об этом сообщает «Чемпионат.com».
«Действительно ли я приставал к Ане? Нет, это неправда», — сказал Тутмин.
Ранее 17-летняя Анна Моисеева заявила о сексуальных домогательствах тренера спортшколы «Истина» Сергея Тутмина. Спортсменка написала заявление на имя министра физической культуры и спорта Московской области Роману Терюшкову, в котором рассказала, что Тутмин неоднократно предлагал ей вступить в интимную связь взамен на покровительство.
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