Резцова: Тутмина надо уволить по статье, такие люди не должны работать с детьми

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова призвала отстранить от работы с детьми тренера Сергея Тутмина, которого 17-летняя биатлонистка Анна Моисеева обвинила в домогательствах.

«Сегодня мы общались с депутатом Чепиковым, и он тоже спрашивал, как, что и почему. Со своей стороны он будет помогать добиваться того, чтобы тренер понёс наказание. Никакого увольнения по собственному желанию — его нужно увольнять по статье. Такие люди не должны работать с детьми. На сегодняшний день его уволили из центра подготовки спортивных команд олимпийских видов, и он на полставки ещё работает в пушкинской и павловско-посадской спортшколах», — сказала Резцова в эфире телеканала «Россия 24».