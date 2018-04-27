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Резцова: Тутмина надо уволить по статье, такие люди не должны работать с детьми
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Резцова: Тутмина надо уволить по статье, такие люди не должны работать с детьми 

Чемпионат.com 58 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова призвала отстранить от работы с детьми тренера Сергея Тутмина, которого 17-летняя биатлонистка Анна Моисеева обвинила в домогательствах.
«Сегодня мы общались с депутатом Чепиковым, и он тоже спрашивал, как, что и почему. Со своей стороны он будет помогать добиваться того, чтобы тренер понёс наказание. Никакого увольнения по собственному желанию — его нужно увольнять по статье. Такие люди не должны работать с детьми. На сегодняшний день его уволили из центра подготовки спортивных команд олимпийских видов, и он на полставки ещё работает в пушкинской и павловско-посадской спортшколах», — сказала Резцова в эфире телеканала «Россия 24».
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