Доприставался: любвеобильным тренером займутся органы

Тренер по биатлону Сергей Тутмин, обвиненный своей несовершеннолетней подопечной Анной Моисеевой в сексуальных домогательствах, уволен с занимаемой должности. В ближайшее время проверку в отношении специалиста могут провести правоохранительные органы

Старший тренер Центра спортивной подготовки Московской области Сергей Тутмин уволен с занимаемой должности после выступления в прессе 17-летней спортсменки Анны Моисеевой, которая прямо обвинила специалиста в сексуальных домогательствах. Как заявил региональный министр спорта Роман Терюшков , проверка по данному инциденту была инициирована еще в начале текущего месяца, а завершится 30 апреля.

Чиновник не исключил, что по результатам разбирательства статья увольнения «может быть переквалифицирована на более серьезную».

«Уголовную ответственность тренера тоже нельзя исключать, результаты проверки будут направлены в прокуратуру», — подчеркнул Терюшков, слова которого приводит ТАСС.

Любопытно, что ранее в СМИ циркулировала информация о том, что Тутмин подал в отставку по собственному желанию. Также известно, что обстоятельства произошедшего переданы в Следственный комитет

Громкий скандал сексуальной направленности в российском биатлоне вспыхнул после признания самой Моисеевой в интервью «Советскому спорту». Если верить несовершеннолетней девушке, тренер Тутмин начал оказывать ей знаки внимания в сентябре 2017 года на тренировочной базе в Саранске, а затем отвел в комнату на «важный разговор», предложив сделать подопечной массаж.

В ответ на последовавший отказ мужчина положил свою руку на ногу спортсменки, намекнув на готовность помочь ей пройти отбор в команду в обмен на услуги интимного характера.

«Как-то Тутмин при всех строго попросил к нему зайти. Я думала, что-то натворила. Зайдя к нему в комнату, услышала: «А почему ты в штанах? Ты должна была прийти в шортах. Иди, переодевайся». Я ответила, что буду одеваться так, как хочу я. В ответ он сказал, что я могу не приходить на собрание и вообще могу идти куда хочу. Я ушла и переоделась, как он требовал. Он подошел, погладил меня по ногам», — рассказала жертва харрасмента о другом случае.

Не получив желаемого, Тутмин якобы стал всячески задвигать Моисееву, давал ей для работы на стрельбище патроны плохого качества. Лишь в марте оскорбленная девушка рассказала обо всем своей маме, причем для доказательства собственных обвинений в вышестоящих инстанциях они сделали аудиозапись одного из разговоров с тренером.

«Тутмин не является прямым наставником дочери, — сказала мать биатлонистки Елена «МК». — Но как старший тренер решает многие вопросы. Дочь я отдала в биатлон в 9–10 лет, это «поздний» вид спорта. Собственно, с тех времен она знакома с Тутминым. 17 лет Ане исполнилось в августе прошлого года.

Все случилось в сентябре на сборах в Саранске. По словам дочери, Тутмин сделал непристойное предложение — речь шла о массаже. Замечу, Тутмину 39 лет, он женат, воспитывает троих детей. Старшему сыну 20 лет».

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«Я общался с мамой Моисеевой, запускаем большую работу, обращаемся с правоохранительные органы с просьбой взять дело под свой контроль. Мне мама сказала, что были еще случаи с другими девочками», — сказал он «СЭ».

Сам Тутмин, отметим, отказался комментировать предъявленные обвинения.

Еще один депутат, зампредседателя парламентского комитета по делам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина посоветовала Моисеевой обратиться в суд.

«Молодец, что решилась! — цитирует парламентария Sport24. — Из опыта общения с женщинами, прошедшими через сексуальные домогательства, могу сказать, что большинство будет на стороне обвиняемого. Как мне кажется, еще и поэтому только 10% случаев изнасилования доходят до суда, а сексуальные домогательства вообще судом не рассматриваются».

Также депутат отметила, что в России такие откровенные признания могут стать огромной проблемой.