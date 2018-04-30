Родченков подал иск к Прохорову

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) и бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подал иск против российского предпринимателя Михаила Прохорова. Об этом сообщил адвокат Родченкова Джим Уолден, слова которого приводит портал Insidethegames.

В конце февраля 2018 года биатлонистки Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова подали иск против Родченкова за клевету в суд Нью-Йорка, каждая из спортсменок требует от информатора WADA компенсацию в размере 10 млн долларов. Прохоров стал тем, кто профинансировал подачу этих исков.

"После подачи иска жертва становится охотником, — сказал Уолден. — Иск доктора Родченкова является убедительным свидетельством безосновательности финансируемого Прохоровым иска против моего подзащитного, который, как я полагаю, был подан только с целью того, чтобы найти Родченкова".

"Подавая свой иск, спортсменки и Прохоров не учли законы штата Нью-Йорк, которые защищают Родченкова от попыток использовать суды для возмездия и запугивания", — сообщил Уолден.

Дела спортсменок

27 ноября 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно дисквалифицировал Вилухину и Романову и аннулировал их результаты на Играх-2014. В Сочи Вилухина завоевала серебро в спринте, а также стала серебряным призером в эстафете с Романовой, Зайцевой и Екатериной Шумиловой и заняла 21-е место в масс-старте. Романова, помимо серебряной награды в эстафете, заняла 19-е место в спринте, 23-е — в гонке преследования и 53-е — в индивидуальной гонке. 1 декабря МОК дисквалифицировал Зайцеву, которая в Сочи заняла 15-е место в индивидуальной гонке, 28-е — в спринте, 11-е — в гонке преследования, 23-е — в масс-старте.

В 2016 году независимая комиссия WADA под руководством Ричарда Макларена представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх в Сочи. Расследование опиралось на заявления Родченкова, который уверял, что более тысячи атлетов были вовлечены в программу систематического употребления допинга. В июле 2016 года МОК создал независимые комиссии, которые изучали данные расследования комиссии Макларена. Комиссия Дениса Освальда занималась перепроверкой допинг-проб участников Олимпиады в Сочи, по итогам ее работы и были дисквалифицированы Зайцева, Романова, Вилухина и еще 40 российских спортсменов.

В январе 2017 года Зайцева, Вилухина и Романова подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS), как и остальные дисквалифицированные спортсмены. Суд удовлетворил апелляции 28 россиян. CAS не стал рассматривать апелляции биатлонисток в ускоренном порядке, так как они уже завершили спортивную карьеру. Их дела будут рассмотрены позднее.