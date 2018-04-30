Комиссия Союза биатлонистов России по рассмотрению заявок тренеров соберется 10-11 мая

МОСКВА, 30 апреля. / ТАСС /. Комиссия Союза биатлонистов России (СБР) по рассмотрению заявок тренеров на замещение вакантных должностей в сборных России соберется 10-11 мая. Об этом сообщил вице-президент СБР и глава комиссии Вадим Мелихов, чьи слова приводит пресс-служба союза.

"Порадовала активность тренеров, — сказал Мелихов. — Заявки поступали вплоть до последнего дня, всего их было принято 32. На сегодняшний день всем членам комиссии направлены списки тренеров, представивших свои программы, а вскоре будут отправлены и сами программы. Полагаю, что конкурсная комиссия сможет собраться 10 или 11 мая".

"Что касается времени начала сборов, то на тренерском совете внимание всех присутствовавших было обращено на то, что в сезоне-2018/19 чемпионат мира пройдет лишь в марте, в связи с чем первые сборы целесообразно начинать в июне. В мае спортсмены первой сборной будут проходить восстановительные сборы под руководством личных тренеров", — добавил Мелихов.