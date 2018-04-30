Резцова: нужно, чтобы родители не боялись своих дочерей отдавать в биатлон

«Я категорична. Нельзя это так оставлять, тренер должен быть наказан. И его близко не должно быть, подпускать к работе в спортшколах со спортсменами, с подростками.

Причём не по собственному желанию, а его нужно по статье было уволить. Пусть не посадить, но дать условный какой-то срок. А не просто так: решил, что уволится по собственному желанию, написал заявление и ушёл. Должно быть какое-то наказание, чтобы в дальнейшем подобное не повторялось от других тренеров.

Потому что биатлон — популярный вид спорта, молодёжь очень хочет заниматься биатлоном. И если мы это не пресечем сейчас, сегодня, то это возможно и в дальнейшем с другим тренером. А почему нет?

На сегодняшний день самая главная ситуация — наказать тренера, который, в общем-то, заслуживает наказания за такой проступок как с Аней, с несовершеннолетней спортсменкой. И восстановить на свои посты тренерской деятельности тренеров, которые вообще здесь ни при чём. Потому что иначе у нас биатлон Московской области просто погаснет, затухнет.

И я считаю, что президента Федерации биатлона Московской области нужно менять, раз он прикрывает такие поступки, зная о них. Этих людей надо отстранить от спорта, чтобы он у нас был более спокойный, более надёжный, чтобы родители не переживали, не боялись своих дочерей-подростков отдавать в биатлон», — приводит слова Резцовой «Настоящее время».