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Стало известно место проведения ЧМ по керлингу в дабл-миксте в 2019 году
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Стало известно место проведения ЧМ по керлингу в дабл-миксте в 2019 году 

SPORT24.ru 4 часа назад
Норвежский город Ставангер примет чемпионат мира по керлингу среди смешанных пар и чемпионат мира среди сеньоров в 2019 году. На чемпионате мира в дабл-миксте 2018 года сборная России в составе Марии Комаровой и Даниила Горячева завоевала серебро.
«Международные соревнования не проходили в Норвегии уже некоторое время, поэтому я с большим удовольствием подтверждаю, что в конце сезона-2018/19 в Ставангере состоятся чемпионат мира в дабл-миксте и чемпионат мира среди сеньоров», — сказала глава Всемирной федерации керлинга Кейт Кейтнесс.
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