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Бьорндалена назвали будущим тренером сборной России по биатлону
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Бьорндалена назвали будущим тренером сборной России по биатлону 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален может стать новым старшим тренером мужской сборной России по биатлону. Об этом сообщает NTB.
По информации издания, норвежец стал одним из основных кандидатов на эту должность после того, как Союз биатлонистов России (СБР) не стал предлагать новый контракт немецкому специалисту Рико Гроссу.
ТАСС пишет, что в СБР отказались комментировать информацию о вероятном назначении Бьорндалена.
28 апреля издание VG сообщало, что Бьорндален выбрал для себя новый вид спорта. 44-летний спортсмен примет участие в гонках на собачьих упряжках.
Норвежский биатлонист объявил о завершении спортивной карьеры 3 апреля. Бьорндален завоевал 13 наград на пяти Олимпиадах. Среди них восемь золотых медалей, четыре серебряных и одна бронзовая.
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