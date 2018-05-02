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Грайс: у нас небольшая, но талантливая команда
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Грайс: у нас небольшая, но талантливая команда 

Чемпионат.com 4 часа назад
Новый старший тренер мужской сборной США Михаэль Грайс прокомментировал свое назначение на данную должность.
«Я рад находиться в Лейк-Плэсиде. Первые впечатления от пребывания здесь — отличные. Я с нетерпением жду начала работы с мужской командой. У нас небольшая, но талантливая команда, и мы будем работать на пределе своих возможностей», — цитирует Грайса официальный сайт Федерации биатлона США.
С 2016 года 41-летний Грайс работал со швейцарскими биатлонистами в Ленцерхайде. На Играх-2006 в Турине немец выиграл три золотые медали.
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