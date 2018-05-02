Грайс: у нас небольшая, но талантливая команда

Новый старший тренер мужской сборной США Михаэль Грайс прокомментировал свое назначение на данную должность.

«Я рад находиться в Лейк-Плэсиде. Первые впечатления от пребывания здесь — отличные. Я с нетерпением жду начала работы с мужской командой. У нас небольшая, но талантливая команда, и мы будем работать на пределе своих возможностей», — цитирует Грайса официальный сайт Федерации биатлона США.

С 2016 года 41-летний Грайс работал со швейцарскими биатлонистами в Ленцерхайде. На Играх-2006 в Турине немец выиграл три золотые медали.