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Россиянка завоевала бронзу на чемпионате Европы по спортивной борьбе
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Россиянка завоевала бронзу на чемпионате Европы по спортивной борьбе 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Российская спортсменка Мария Гурова стала обладательницей бронзовой медали на чемпионате Европы по спортивной борьбе, сообщает ТАСС.
В схватке за третье место она одержала победу над представительницей Болгарии Эвелиной Николовой со счетом 10:6.
29-летняя Гурова выступает в весовой категории до 55 кг.
Чемпионат Европы по спортивной борьбе проходит в Дагестане. Турнир продлится до 6 мая. В копилке российской национальной команды уже четыре золотые медали. На чемпионатах Европы сборная России не завоевывала четыре награды высшего достоинства с 2009 года.
Ранее сообщалось, что Александр Карелин высоко оценил результаты российских борцов на чемпионате Европы.
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