Россиянка завоевала бронзу на чемпионате Европы по спортивной борьбе

Российская спортсменка Мария Гурова стала обладательницей бронзовой медали на чемпионате Европы по спортивной борьбе, сообщает ТАСС

В схватке за третье место она одержала победу над представительницей Болгарии Эвелиной Николовой со счетом 10:6.

29-летняя Гурова выступает в весовой категории до 55 кг.

Чемпионат Европы по спортивной борьбе проходит в Дагестане. Турнир продлится до 6 мая. В копилке российской национальной команды уже четыре золотые медали. На чемпионатах Европы сборная России не завоевывала четыре награды высшего достоинства с 2009 года.