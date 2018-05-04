Биатлонистка Зваржичова завершила карьеру

Чешская биатлонистка Вероника Зваржичова объявила о завершении спортивной карьеры.

«Я не хочу постоянно откладывать то, что хочу сказать сейчас. У меня было много прекрасных моментов в биатлоне. Но я завершаю свою карьеру, и я этому рада. Длинная и счастливая жизнь ждёт меня. Начинается вторая часть», — написала Зваржичова на своей странице в «фейсбук».

29-летняя Зваржичова становилась призёром Кубка мира в эстафете (сезон-2012/13, Рупольдинг). Она принимала участие в Играх-2010 в Ванкувере. В 2013 биатлонистка была сбита машиной во время тренировки и получила травмы.