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Биатлонистка Зваржичова завершила карьеру
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Биатлонистка Зваржичова завершила карьеру 

Чемпионат.com 8 часов назад
Чешская биатлонистка Вероника Зваржичова объявила о завершении спортивной карьеры.
«Я не хочу постоянно откладывать то, что хочу сказать сейчас. У меня было много прекрасных моментов в биатлоне. Но я завершаю свою карьеру, и я этому рада. Длинная и счастливая жизнь ждёт меня. Начинается вторая часть», — написала Зваржичова на своей странице в «фейсбук».
29-летняя Зваржичова становилась призёром Кубка мира в эстафете (сезон-2012/13, Рупольдинг). Она принимала участие в Играх-2010 в Ванкувере. В 2013 биатлонистка была сбита машиной во время тренировки и получила травмы.
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