Шемп: поддерживаю более длительные наказания за допинг

Немецкий биатлонист Симон Шемп прокомментировал коррупционный скандал в Международном союзе биатлонистов (IBU) и поделился мнением о проблеме допинга.

«С этим делом нужно разобраться как можно быстрее и сурово наказать виновных. Уверен, что большинство спортсменов выступает чистыми. Я поддерживаю более длительные наказания и более строгий допинг-контроль», — цитирует Шемпа SWP.

По словам Шемпа, обвинения против руководства IBU — это «пощёчина» для биатлона.