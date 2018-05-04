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Шемп: поддерживаю более длительные наказания за допинг
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Шемп: поддерживаю более длительные наказания за допинг 

Чемпионат.com 6 часов назад
Немецкий биатлонист Симон Шемп прокомментировал коррупционный скандал в Международном союзе биатлонистов (IBU) и поделился мнением о проблеме допинга.
«С этим делом нужно разобраться как можно быстрее и сурово наказать виновных. Уверен, что большинство спортсменов выступает чистыми. Я поддерживаю более длительные наказания и более строгий допинг-контроль», — цитирует Шемпа SWP.
По словам Шемпа, обвинения против руководства IBU — это «пощёчина» для биатлона.
Президент IBU Андерс Бессеберг и генеральный секретарь Николь Риш временно покинули свои посты в связи с проведением расследования австрийской полицией. Они подозреваются в том, что получали взятки в обмен на сокрытие положительных допинг-проб российских биатлонистов.
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