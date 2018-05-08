Пятиборцы Васильева и Савкин — 9-е в смешанной эстафете на этапе КМ в Венгрии

Победу в смешанной эстафете на третьем этапе Кубка мира по современному пятиборью в Кечкемете (Венгрия) одержали хозяева соревнований Шаролта Ковач и Бенце Деметер. Россияне Анастасия Васильева Александр Савкин заняли девятое место.

Васильева и Савкин традиционно были сильны в заключительном виде — лазер-ране, но на старт бега со стрельбой россияне вышли только 13-ми, проигрывая лидерам почти 2 минуты. Несмотря на лучшее время в заключительном виде, россияне смогли подняться только на девятое место.

Современное пятиборье. Кубок мира. Третий этап. Кечкемет, Венгрия Смешанная эстафета