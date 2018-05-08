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Пятиборцы Васильева и Савкин — 9-е в смешанной эстафете на этапе КМ в Венгрии
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Пятиборцы Васильева и Савкин — 9-е в смешанной эстафете на этапе КМ в Венгрии 

Чемпионат.com 6 часов назад
Победу в смешанной эстафете на третьем этапе Кубка мира по современному пятиборью в Кечкемете (Венгрия) одержали хозяева соревнований Шаролта Ковач и Бенце Деметер. Россияне Анастасия Васильева и Александр Савкин заняли девятое место.
Васильева и Савкин традиционно были сильны в заключительном виде — лазер-ране, но на старт бега со стрельбой россияне вышли только 13-ми, проигрывая лидерам почти 2 минуты. Несмотря на лучшее время в заключительном виде, россияне смогли подняться только на девятое место.
Современное пятиборье. Кубок мира. Третий этап. Кечкемет, Венгрия Смешанная эстафета
1. Шаролта Ковач / Бенце Деметер (Венгрия) — 1410. 2. Кэйт Коулмэн-Линехэн / Майкл Хили (Ирландия) — 1395. 3. Чжон Сютин / Чжан Линьбинь (Китай) — 1384… 9. Анастасия Васильева / Александр Савкин (Россия) — 1354.
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