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Бабиков и Юрлова-Перхт приняли участие в марафоне в Вене
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Бабиков и Юрлова-Перхт приняли участие в марафоне в Вене 

Чемпионат.com 38 минут назад
Российский биатлонист Антон Бабиков принял участие в марафоне «Wings for Life World Run», который проводился 6 мая в разных частях земного шара, сообщает официальный сайт мероприятия.
Бабиков участвовал в марафоне в Вене (Австрии) и пробежал 60,1 км. Это третий результат забега в Вене и 19-й во всём мире.
В женском марафоне в Вене также выступала чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт. Она заняла 435-е место в мировом рейтинге и 77-е место в локальном забеге. Её результат — 25,88 км.
Всего в марафоне выступило больше 100 тыс. человек — в 200 городах мира. Участники пробежали 934 484 км. Марафон собирает средства на ислледования в области поражения опорно-двигательного аппарата.
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