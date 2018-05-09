Бьорндален получил извинения от Коукаловой

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Оле Эйнар Бьорндален заявил, что получил извинения от чешки Габриэлы Коукаловой за ошибку в ее книге. В автобиографии биатлонистка назвала трусостью то, что 44-летний норвежец не подписал петицию против допинга в адрес исполкома IBU.

Бьорндален попросил Коукалову проверять факты, так как он был единственным представителем Норвегии, отметившимся в документе.

— Да, я получил извинения — после того, как попросил ее проверить источники информации, — цитирует Aftenposten Бьорндалена.

В активе норвежца, помимо восьми золотых олимпийских медалей, 96 побед на этапах Кубка мира.