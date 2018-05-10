Белорусская биатлонистка Домрачева получила от IBU награду за спортивное поведение

Международная федерация биатлона (IBU) вручила белорусской биатлонистке Дарье Домрачевой приз за спортивное поведение. Об этом сообщает пресс-служба IBU.

"Домрачева получила приз за спортивное поведение благодаря своему поступку на этапе Кубка мира в Антхольце", — говорится в сообщении.

Победитель в номинации был определен по результату голосования биатлонистов.

В гонке преследования на этапе Кубка мира в Антхольце Домрачева боролась за второе место с итальянкой Доротеей Вирер . В последнем повороте Домрачева наступила на палку Вирер, из-за чего итальянка последние несколько метров бежала с одной палкой. Белорусская спортсменка не стала обгонять Вирер и финишировала третьей. Выиграла гонку немка Лаура Дальмайер

31-летняя Домрачева является единственной четырехкратной олимпийской чемпионкой среди биатлонисток. Она дважды завоевывала золото чемпионатов мира, а в сезоне-2014/15 выиграла общий зачет Кубка мира.