Тренер сборной России по биатлону нашел новую работу

Немецкий специалист Рикко Гросс возглавил национальную команду Австрии по биатлону. Об этом сообщает LAOLA1.at со ссылкой на пресс-релиз Ассоциации лыжных видов спорта Австрии.

«Я предвкушаю начало работы с командой. Сборная Австрии немного утратила позиции, которые занимала раньше, и сейчас настало время, чтобы до конца использовать потенциал этой опытной команды и вывести на новый уровень таких молодых спортсменов, как Феликс Ляйтнер», — заявил Гросс.

Специалист с 2015 года возглавлял мужскую сборную России по биатлону. Контракт Гросса истек 30 апреля 2018 года. По информации ТАСС, Союз биатлонистов России (СБР) отказался продлевать соглашение с немецким специалистом.

СБР признал работу тренеров национальной команды в сезоне-2017/18 неудовлетворительной. По итогам Кубка мира мужская сборная повторила худший результат по числу побед на этапах (две), женская команда не заняла ни одного призового места.