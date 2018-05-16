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«Надоело». Тихонов сказал всем до свидания
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Олимпийский чемпион громко покинул Союз биатлонистов России 

Газета.Ru 5 часов назад
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов объявил об уходе из правления Союза биатлонистов России (СБР), передает ТАСС.
"Я больше не собираюсь работать в СБР, у меня были предложения, но я отказался. Могу быть советником, если президентом станет Владимир Драчев, но больше никаких официальных дел. Надоело. Хочу сказать до свидания биатлону, до свидания прессе", — заявил Тихонов во время презентации Драчева.
Тихонов возглавлял СБР с 1996 по 2008 год, с 2008 по 2010 год он занимал пост вице-президента организации. С 2001 по 2009 год Тихонов был вице-президентом Международного союза биатлонистов (IBU).
>> Экс-претендент на пост президента СБР Малин о Тихонове и скандалах
Ранее сообщалось, что Владимир Драчев, претендующий на пост президента СБР, поделился мыслями по поводу дисквалификации российских спортсменов.
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