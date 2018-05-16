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Российскому биатлону предрекли изоляцию
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Драчев: «Нам нужно очиститься перед возвращением в биатлонную семью» 

SPORT24.ru 16 мая 2018
Фото: РИА Новости
Кандидат в президенты СБР Владимир Драчев отметил, что российский биатлон может оказаться в изоляции из-за обвинений в применении допинга лидеров национальной сборной, а также коррупционных разбирательств в отношении руководства IBU.
— Если даже после скандала в IBU мы окажемся в изоляции, и нас не пустят ни на Кубок мира, ни на ЧМ, работать все равно придется. В любом случае, нам нужно очиститься, чтобы нас приняли обратно в биатлонную семью. У нас до сих пор нет определенных кандидатов на пост тренеров сборной, поиск идет очень тяжело. Это значит, что до выборов, а точнее — до конца мая тренеров не будет, а значит тренироваться сборная начнет не раньше июня. Хорошо, что спортсмены готовятся сами — но это обязательно негативно отразится на результатах в новом сезоне, — приводит слова Драчева.
Выборы президента СБР состоятся 18 мая в Тюмени. Главным конкурентом Драчева является еще один прославленный российский биатлонист Виктор Майгуров.
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