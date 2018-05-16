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Домогавшийся юной биатлонистки тренер вернулся к детям
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Домогавшийся юной биатлонистки тренер вернулся к детям 

Lenta.ru 16 мая 2018
Фото: vesti.ru
Бывший старший тренер Центра спортивной подготовки Московской области Сергей Тутмин продолжил работу с несовершеннолетними спортсменами в Кисловодске. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации издания, Тутмин поехал в Кисловодск вслед за биатлонистами из Московской области, которые проводят в городе сбор. Некоторые из спортсменов — бывшие воспитанники тренера, с остальными Тутмин работал раньше в качестве старшего тренера Центра олимпийских видов спорта. Среди биатлонистов — двое несовершеннолетних: Кристина Кускова (2001 года рождения) и Алена Вивденко (2001).
>> Тренер Тутмин ответил на обвинения в домогательствах
26 апреля 17-летняя биатлонистка Анна Моисеева рассказала о неоднократных домогательствах со стороны Тутмина. По словам спортсменки, тренер предлагал ей содействие в карьере в обмен на интимные отношения. Специалист был уволен и отстранен от профессиональной деятельности, ему грозит уголовная ответственность.
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