РФ может не попасть на Кубок мира по биатлону

Россия может прекратить выступления на Кубке мира по биатлону

Кандидат в президенты СБР признался, что Россию могут отстранить от Кубка мира по биатлону. Это начало конца или конец конца?

«Полная изоляция возможна»

Всего через сутки состоятся выборы президента Союза биатлонистов России. На это место претендуют Владимир Драчёв Виктор Майгуров . Кто бы ни выиграл эти выборы, ясно одно — должность эта будет практически расстрельная. Хочется поддержать и одновременно посочувствовать этим смелым мужчинам, которые вызвались разгребать то болото, в которое попал российский биатлон. Хотя болото — это самое мягкое слово, которое можно применить к текущей ситуации в самом популярном зимнем виде спорта в нашей стране. Кандидат в президенты Драчёв прямо и откровенно говорит на пресс-конференции, что Россию могут вообще не допустить до Кубка мира. «Нам всё равно надо приходить, надо что-то изменять. Пусть даже будет период, когда российский биатлон будет находиться в изоляции, когда нас, возможно, не допустят до Кубка мира или допустят в усечённом составе, сократят квоту. Это всё может быть. Мы можем только предполагать, что будет. Идёт расследование — это очень негативный процесс для нас».

Что это — неосторожно брошенная фраза или намеренная подготовка аудитории к тому, что нас на самом деле ожидает в будущем? Больше верится во второй вариант. Драчёв, очевидно, знает значительно больше, чем может сказать. По крайней мере на данный момент. Учитывая то, что Россия недавно потеряла едва ли не последний рубеж обороны в лице Андерса Бессеберга , которого обвинили в коррупции и связях с проститутками, есть подозрение, что всё очень плохо. Есть реальная перспектива, что нам не просто урежут квоту на Кубке мира, но и вообще лишат на какой-то период выступать на международных соревнованиях высокого уровня.

Это заявление — признание вины?

Нет. Во-первых, мы уже давно поняли, что нас могут обвинять и наказывать без каких-либо внятных доказательств. Решение CAS по Родченкову и его «неправдивым показаниям» — яркий тому пример. Спортивный арбитражный суд официально заявил, что словам главного информатора ВАДА нельзя доверять, но после этого биатлонистку Екатерину Глазырину дисквалифицируют на два года на основании этих же показаний. Театр абсурда никуда не уехал и будет только набирать обороты. Это понимают Ричард Макларен , Дик Паунд, Хайо Зеппельт и другие «друзья» нашей страны. Просто им дали отмашку мочить, и они слишком сильно вошли во вкус, чтобы отступать.

Во-вторых, Драчёв действительно может не владеть всей информацией по российскому допингу, о чём и заявил накануне. При этом он наверняка знаком с текущей обстановкой и с будущими последствиями. Именно поэтому кандидат в президенты СБР и заявил, что первым делом необходимо полностью очиститься перед IBU, чтобы Россию «приняли обратно в биатлонную семью». Последняя фраза режет слух, не правда ли? То есть получается, что Россию всё-таки из этой биатлонной семьи уже выкинули. Драчёв явно что-то знает. Совершенно непонятно, что тогда будет с нашими биатлонистами, где они будут выступать, на что будут жить, смогут ли полноценно тренироваться. Кстати, сейчас в этом плане в сборной не меньший бардак. У команды до сих пор не сформирован тренерский штаб. Ребята самостоятельно уехали на сборы с личными тренерами. Остаётся уповать на сознательность спортсменов и на качественную самоподготовку. Драчёв не скрывает, что вся эта ситуация граничит с катастрофой.

Даже Тихонов не выдержал