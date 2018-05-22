Выбор без осуждения. Почему Польховский и Хованцев — это круто

Новый глава СБР взялся за дело и назначил тренеров, умеющих побеждать. Первая реакция уже есть — Тихонов в ярости.

Драчёв настроен серьёзно

Новый глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв не стал долго раскачиваться, понимая, что время и так упущено, а тренерских штаб сборной России по биатлону до сих пор не сформирован. Драчёв моментально собрал заседание правления СБР, где были приняты важнейшие решения по составу тренеров. Анатолия Хованцева назначили главным тренером сборной России, он же будет и старшим тренером мужской команды, а также будет курировать всю вертикаль в биатлоне от главной сборной до молодёжных и юниорских составов. Собственно, привлечение Хованцева к работе со сборной не стало сюрпризом. Драчёв давно заявил, что если победит на выборах, то обязательно пригласит опытного специалиста в команду. Другое дело, что на Хованцева возложили, по сути, три должности, но об этом мы поговорим чуть позже.

Старшим тренером женской сборной России назначили Валерия Польховского. И вот это уже не далеко не такое предсказуемое решение. Польховский довольно давно не был связан с командой, исчезнув с российских радаров незадолго до сочинской Олимпиады. Тренер в беседе с «Чемпионатом» честно признался, что и для него это назначение стало полной неожиданностью.

«Меня назначили буквально только что, нужно немножко подождать. По логистике первого сбора тоже решений пока нет. Даты не обговаривали. Для меня назначение стало полной неожиданностью. Хочется сказать, что женская команда сейчас находится не в лучшем состоянии. Но в причинах будем разбираться. Не думаю, что в России нет талантов, они есть. Надо их найти, найти способ раскрыть тех девушек, которые у нас есть. У нас будет много работы, которая будет зависеть от того коллектива, который мы соберём».

Почему Хованцев и Польховский –толковые специалисты

Для тех, кто начал следить за биатлоном сравнительно недавно, имя Анатолия Хованцева может мало о чём говорить. Скорее всего, молодые болельщики будут вспоминать знаменитую женскую эстафету на чемпионате мира 2011 года, когда Хованцева уволили во время прямого эфира. Тогда биатлоном в России рулил Михаил Прохоров . На самом же деле биография 68-летнего тренера впечатляет. Хованцев прошёл путь от старшего тренера юниорской сборной СССР до старшего тренера национальной сборной России. В списке его достижений есть Орден Почёта за Олимпиаду в Лиллехаммере в 1994 году. Тогда наши выиграли общий биатлонный зачёт, завоевав три золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали. Интересно, что в спринтерской гонке Сергей Чепиков в борьбе за победу опередил Рико Гросса. Такие переплетения биатлонных судеб.

После 1998 года Хованцев практически не работал в России. Он много тренировал в Финляндии, а также успел позаниматься на благо биатлона в Эстонии и Украине. За последние 20 лет он, по сути, всего год проработал в российском спорте. Как раз в тот сезон, когда его уволили в прямом эфире. В нашем биатлоне в последние годы было как никогда много закулисных игр, так что при бывшем руководстве СБР о возвращении Хованцева в Россию не было речи. Сейчас многое изменилось, и у опытного тренера есть прекрасный шанс доказать, что он по-прежнему в полном порядке.

Польховский ассоциируется в болельщиков и специалистов, прежде всего, с победами российского биатлона в 2000-х годах. Тогда женская сборная России действительно была мощной командой и представляла грозную силу. Достаточно вспомнить Олимпиаду 2006 года в Турине, где наши девушки завоевали две бронзы, которые принесла Альбина Ахатова , а также два золота — одно личное у Светланы Ишмуратовой и эстафетный успех, где были повержены немки и француженки. Сейчас такие результаты граничат с фантастикой. Польховский также успел поработать с Прохоровым, но, как и в случае с Хованцевым, задержался всего лишь на один год. Краткосрочную работу консультантом не будет брать в расчёт.

Кто, если не они

Правление СБР после не слишком удачного опыта с Рико Гроссом решило приостановить сотрудничество не только с немцем, но и со всеми иностранными специалистами. По крайне мере, на время. Так что выбирать надо было из своих тренеров. А кто подходил бы на эти должности лучше Польховского с Хованцевым? Да практически никто. Владимир Аликин , безусловно, мог бы помочь. Собственно, его и хотели привлечь к работе с мужской сборной, но он сказал, что не готов вернуться к тренерской деятельности на национальном уровне. Коновалов, Норицын, Ростовцев, Гурьев, Селифонов? Очень сомнительно, чтобы они смогли предложить что-то большее, чем выбранные наставники. При этом Норицына вполне логично было бы привлечь к работе в тренерском штабе. Возможно, такое решение и будет принято, потому что помощников Хованцева и Польховского ещё не объявили.

Скептики наверняка обратят внимание на возраст новых тренеров сборной России. Польховскому 64 году, Хованцеву — 68. Последнему вообще предстоит совмещать сразу три должности и курировать практически всё в российском биатлоне. Помнится, в Юрии Сёмине и Юппе Хайнкесе тоже сомневались, но они доказали, что возраст тут не помеха. Нет причин думать, что этот фактор помешает и Хованцеву с Польховским. Опыт и наработанные методики здесь важнее стереотипов.

«Постойте, но ведь они тренеры допингистов!»

Хованцеву припоминают историю с финской лыжницей Кайсой Варис, которая именно под его руководством сначала начала показывать феноменальные результаты, а потом была поймана на допинге. Польховского обвинял в допинговых махинациях четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов , который совсем недавно заявил, что больше не хочет работать в СБР. Кстати говоря, по слухам, когда Тихонов узнал о назначении Польховского старшим тренером женской сборной России, то был в полнейшем бешенстве. Ирония в том, что он активно поддерживал нового президента СБР Владимира Драчёва, под чутким руководством которого и был выбран Польховский.

В последнее время российская биатлонная реальность такова, что практически любой тренер и спортсмен так или иначе связан с допинговыми историями. Для многих совершенно не важно, доказана вина или нет. В руководстве СБР правильно посчитали, что бояться общественного осуждения не стоит и назначили тех, кого хотели, а не тех, кого бы лучше приняла биатлонная семья. Эта самая «семья» нашла бы способ докопаться до любого российского тренера. Плавали, знаем.

Ждём побед уже в следующем сезоне?

Польховский и Хованцев — отличные специалисты, но всё-таки не волшебники. Ждать сиюминутных результатов будет крайне наивно. А вот на постепенный прогресс болельщики вправе рассчитывать. Здорово, что готовиться в основном составе обеих сборных будут теперь только по 8 спортсменов, а не по 15, как это было в прошлые сезоны. Это именно та системность, которая нужна нашему биатлону. Драчёв также категорически высказался против индивидуальной подготовки, что в теории также является правильным решением, но может поставить под сомнение продолжение карьеры Антона Шипулина . Тут придётся обеим сторонам сесть и спокойно всё обсудить. Это прекрасно понимает и Драчёв, который не может позволить себе терять лучшего биатлониста страны. Нужно найти компромисс.

Очень понравилась фраза Хованцева о том, что необходимо изменить условия работы детских тренеров, зарплаты которых напрямую зависит от текущих результатов подопечных. В итоге эти тренеры форсируют подготовку, чем попросту загоняют молодых ребят и зачастую ставят крест на их перспективах. Хованцев предлагает премировать тренеров только тогда, когда их подопечные достигнут уровня национальной сборной или где-то очень рядом с ним. Пока последние решения на удивление правильные и адекватные. Остаётся ждать развития событий, потому что в ситуации с российским биатлоном никогда не знаешь, что ждёт тебя завтра. А знать хотелось бы.