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Крым сочли полезным для российского биатлона
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Крым сочли полезным для российского биатлона 

Lenta.ru 23 мая 2018
Фото: РИА Новости
Новый президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал о пользе республики Крым для российского биатлона. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
«Польза от Крыма в составе СБР? Вы же понимаете, что мы можем использовать Крым, как летнюю тренировочную базу, как восстановительную базу, как место для разгрузки спортсменов в мае, сентябре, октябре и так далее. Очень интересна возможность строительства какого-нибудь восстановительного, реабилитационного центра», — заявил Драчев.
Глава СБР отметил, что Крым будет включен в состав союза:
«Сейчас создается федерация, есть люди, которые готовят ее создание юридически. Как только пакет документов будет готов, мы рассмотрим вопрос включения Крыма в состав СБР. Возможно, это будет в сентябре».
Драчев был избран главой СБР 18 мая. В голосовании он обошел первого вице-президента Международного союза биатлонистов Виктора Майгурова и члена правления СБР Дмитрия Алексашина.
Крым и Севастополь вошли в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума. Большинство проголосовавших жителей полуострова поддержали такое решение. Киев отказался принять новый статус региона.
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