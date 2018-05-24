Ишмуратова рассказала о будущем Зайцевой

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева может работать над развитием детского биатлона в одной связке с бывшей партнершей по сборной России Анной Богалий. Такое мнение ТАСС высказала заместитель начальника ЦСКА Светлана Ишмуратова, завоевавшая с ними золото в эстафете на Олимпиаде 2006 года.
Богалий в настоящее время возглавляет организацию по развитию детского биатлона, в которую входят больше половины регионов России. Зайцева, объявившая о завершении спортивной карьеры в 2015 году, также планирует продолжить работать в биатлоне. Новый президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев уже говорил о том, что рассмотрит варианты сотрудничества с двукратной олимпийской чемпионкой.
"Надеюсь, что к работе привлекут и наших двукратных олимпийских чемпионок Анну Богалий и Ольгу Зайцеву. Богалий уже начала работать по детскому спорту, Ольга Зайцева, как мне кажется, подхватит эту эстафетную палочку и будет помогать ей", — сказала Ишмуратова.