Ишмуратова рассказала о будущем Зайцевой

Ишмуратова считает, что Зайцева будет помогать Богалий развивать детский биатлон

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Союз биатлонистов России не ожидал, что тренер Ланцов перейдет в сборную Канады

Защитник сборной России Кутепов играл с травмой в матче 1/4 финала ЧМ с хорватами

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