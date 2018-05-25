Ещё
Тренер: не было никаких капельниц — это всё враньё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Детский тренер по биатлону: не было никаких капельниц — это всё враньё 

Чемпионат.com 25 мая 2018
Фото: РИА Новости
Тренер по биатлону Александр Саратовский опроверг обвинения группы родителей, которые утверждают, что он в 2017 году ставил их несовершеннолетним детям капельницы неизвестного происхождения. Родители написали заявление в Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области, в котором работал Саратовский. В итоге он был уволен.
«Это всё враньё, не было никаких капельниц. Вы посмотрите, когда написаны заявления? Вот позвоните спортсменам и их родителям, спросите: а почему вы столько тянули — с лета прошлого года? Я уверен, что все эти письма сделаны по наущению Сергея Тутмина, который хочет меня очернить. Позвоните ему и спросите, зачем это надо», — заявил Саратовский корреспондентам «Чемпионата».
Тренер ЦСП Московской области Сергей Тутмин ранее оказался в центре скандала в связи с обвинениями в домогательствах к несовершеннолетней биатлонистке.
Чемпионат.com: последние новости
Домрачева и Бьорндален решили путешествовать по Беларуси и Норвегии Губерниев: уход Ланцова в Канаду — потеря для России, но человек ищет где лучше Домрачева: конечно, какой-то спад в белорусском биатлоне обозначится
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ1035
Петушок хорватский. Лебедев о фото украинца с Видой273
Болельщики сделали Акинфееву необычный подарок12
Слепаков обратился к футболистам сборной176
Фанатам прокалывали презервативы ради россиян31
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение