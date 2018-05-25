Детский тренер по биатлону: не было никаких капельниц — это всё враньё

Тренер по биатлону Александр Саратовский опроверг обвинения группы родителей, которые утверждают, что он в 2017 году ставил их несовершеннолетним детям капельницы неизвестного происхождения. Родители написали заявление в Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области, в котором работал Саратовский. В итоге он был уволен.

«Это всё враньё, не было никаких капельниц. Вы посмотрите, когда написаны заявления? Вот позвоните спортсменам и их родителям, спросите: а почему вы столько тянули — с лета прошлого года? Я уверен, что все эти письма сделаны по наущению Сергея Тутмина, который хочет меня очернить. Позвоните ему и спросите, зачем это надо», — заявил Саратовский корреспондентам «Чемпионата».

Тренер ЦСП Московской области Сергей Тутмин ранее оказался в центре скандала в связи с обвинениями в домогательствах к несовершеннолетней биатлонистке.