Союз биатлонистов России утвердил тренеров сборной 

Союз биатлонистов России (СБР) утвердил Анатолия Хованцева и Виталия Норицына на должности старших тренеров мужской и женской сборной России соответственно, сообщает "РИА Новости".
"Было широкое обсуждение. Мы утвердили предварительный список тренерского штаба у мужчин и женщин. Старшим тренером мужской команды станет Анатолий Хованцев. Старшим тренером женской сборной будет Виталий Норицын. Это команда "А", — сказал глава СБР Владимир Драчев, добавив, что этот список, в понедельник будет направлен в министерство спорта.
"Команда "Б" — Сергей Коновалов и Андрей Падин. Тренер по резерву — Николай Большаков, и он же будет работать с юниорской командой", — добавил он.
Ранее сообщалось, что имена тренеров сборной России по биатлону будут объявлены 26 мая.