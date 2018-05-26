Союз биатлонистов России утвердил тренеров сборной

"Было широкое обсуждение. Мы утвердили предварительный список тренерского штаба у мужчин и женщин. Старшим тренером мужской команды станет Анатолий Хованцев. Старшим тренером женской сборной будет Виталий Норицын. Это команда "А", — сказал глава СБР Владимир Драчев, добавив, что этот список, в понедельник будет направлен в министерство спорта.

Ранее сообщалось, что имена тренеров сборной России по биатлону будут объявлены 26 мая.