Биатлонный тренер Польховский подаст в суд на Тихонова за клевету

Польховский в начале недели считался главным кандидатом на пост старшего тренера женской команды, однако в субботу президент СБР Владимир Драчев сообщил, что окончательный выбор правление организации сделало в пользу Виталия Норицына . Противником приглашения Польховского был как раз Тихонов, который заявил о причастности специалиста к допинговому скандалу в сборной России в 2008 году.

"Буду подавать иск в связи с его высказываниями, пора за них ответить публично перед биатлонной семьей. Я стараюсь дорожить своей репутацией, и в нынешней ситуации терпение достигло точки кипения, пора тушить. Надо очистить свое имя. И речь не только о его словах о 2008 годе, но и о других оскорблениях, которые продолжаются на протяжении многих лет", — сказал Польховский.

"Зачем устраивать перепалку в прессе, если есть другие средства и методы. Когда подам иск? Сейчас займемся этим вопросом, но могу отметить, что деньги не главное. Главное — выяснить, кто прав в этой ситуации. Мне мое имя дороже", — подчеркнул он.