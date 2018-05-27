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Польховский подаст в суд на Тихонова
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Биатлонный тренер Польховский подаст в суд на Тихонова за клевету 

ТАСС 27 мая 2018
Фото: ТАСС
Валерий Польховский, которого новое руководство Союза биатлонистов России (СБР) рассматривало в качестве кандидата на пост старшего тренера женской сборной России, намерен подать в суд за клевету на четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова. Об этом он сообщил ТАСС.
Польховский в начале недели считался главным кандидатом на пост старшего тренера женской команды, однако в субботу президент СБР Владимир Драчев сообщил, что окончательный выбор правление организации сделало в пользу Виталия Норицына. Противником приглашения Польховского был как раз Тихонов, который заявил о причастности специалиста к допинговому скандалу в сборной России в 2008 году.
"Буду подавать иск в связи с его высказываниями, пора за них ответить публично перед биатлонной семьей. Я стараюсь дорожить своей репутацией, и в нынешней ситуации терпение достигло точки кипения, пора тушить. Надо очистить свое имя. И речь не только о его словах о 2008 годе, но и о других оскорблениях, которые продолжаются на протяжении многих лет", — сказал Польховский.
"Зачем устраивать перепалку в прессе, если есть другие средства и методы. Когда подам иск? Сейчас займемся этим вопросом, но могу отметить, что деньги не главное. Главное — выяснить, кто прав в этой ситуации. Мне мое имя дороже", — подчеркнул он.
Польховский на протяжении нескольких лет руководил женской сборной России по биатлону, в сезоне-2011/12 он возглавлял сборную России по биатлону. В сезоне-2015/16 Польховский был тренером-консультантом сборной Казахстана, а в мае 2017 года был назначен на пост главного тренера.
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