Российский тренер вызвал недовольство в Киеве

На Украине недовольны назначением российского специалиста на пост тренера по биатлону

Спортивный комментатор Андрей Столярчук недоволен назначением российского специалиста Андрея Прокунина на должность старшего тренера сборной Украины по биатлону, сообщает "Советский спорт" "Назначение Прокунина для меня сводится к тому, что на пятый год российско-украинской войны ставить старшим тренером сборной Украины российского специалиста — просто аморально", — передает слова журналиста XSPORT. Прокунин был избран на должность старшего тренера женской команды 4 мая. Ранее Союз биатлонистов России (СБР) утвердил тренеров сборной.