Российский тренер вызвал недовольство в Киеве

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На Украине недовольны назначением российского специалиста на пост тренера по биатлону 

Газета.Ru 30 мая 2018
Фото: ТАСС
Спортивный комментатор Андрей Столярчук недоволен назначением российского специалиста Андрея Прокунина на должность старшего тренера сборной Украины по биатлону, сообщает "Советский спорт".
"Назначение Прокунина для меня сводится к тому, что на пятый год российско-украинской войны ставить старшим тренером сборной Украины российского специалиста — просто аморально", — передает слова журналиста XSPORT.
Прокунин был избран на должность старшего тренера женской команды 4 мая.
Ранее Союз биатлонистов России (СБР) утвердил тренеров сборной.
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