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Исполком IBU обсудит вопрос восстановления России
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Исполком IBU обсудит вопрос восстановления России 

Спорт-Экспресс 31 мая 2018
Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) 1-3 июня в Австрии обсудит вопрос восстановления статуса Союза биатлонистов России, сообщил «СЭ» первый вице-президент IBU Виктор Майгуров.
— На исполкоме среди прочих будет обсуждаться и вопрос восстановления СБР, — заявил Майгуров. — Этот вопрос обсуждался ранее, и будет поднят и сейчас. Будет много других тем, в том числе по будущим выборам президента IBU. Дедлайн приема заявок от кандидатов закрывается 7 июня.
Напомним, бывшее руководство IBU во главе с президентом Андерсом Бессебергом находится под следствием австрийской полиции по обвинениям в коррупции и покрывательстве нарушений антидопинговых правил. (Наталья МАРЬЯНЧИК)
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