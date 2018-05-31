Исполком IBU обсудит вопрос восстановления России

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) 1-3 июня в Австрии обсудит вопрос восстановления статуса Союза биатлонистов России, сообщил «СЭ» первый вице-президент IBU Виктор Майгуров

— На исполкоме среди прочих будет обсуждаться и вопрос восстановления СБР, — заявил Майгуров. — Этот вопрос обсуждался ранее, и будет поднят и сейчас. Будет много других тем, в том числе по будущим выборам президента IBU. Дедлайн приема заявок от кандидатов закрывается 7 июня.